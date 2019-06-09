В Баку открылся избирательный участок для голосования на выборах президента Казахстана

9 июня 2019 09:49 (UTC+04:00)

В Баку открылся избирательный участок при посольстве Казахстана в Азербайджане, передает в воскресенье Trend со ссылкой на «Казинформ».

Избирательный участок №262 начал свою работу в 07:00 по местному времени. Члены избирательного участка и казахстанские дипломаты провели торжественную церемонию открытия участка с исполнением Гимна Республики Казахстан.

На данном участке могут проголосовать граждане Казахстана, временно проживающие в Азербайджане. Первым сделавшим свое гражданское волеизъявление были вручены памятные сувениры.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ВС Армении 20 раз нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:33
На президентских выборах в Казахстане проголосовали 12,8% избирателей
Казахстан 09:31
Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах президента Казахстана
Казахстан 09:17
В Нахчыване продолжаются совместные азербайджано-турецкие тактические учения с боевой стрельбой (ВИДЕО)
Политика 00:28
Орешкин: Азербайджан и Россия нацелены выйти за пределы обычной торговли
Бизнес 8 июня 13:43
Шахин Мустафаев: Товарооборот между Азербайджаном и Россией вырос на 23%
Бизнес 8 июня 13:21
Лента новостей
В Нью-Йорке вручат главную американскую театральную премию "Тони"
США 10:14
Назарбаев: Народ выбирает свою судьбу
Казахстан 09:37
ВС Армении 20 раз нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:33
На президентских выборах в Казахстане проголосовали 12,8% избирателей
Казахстан 09:31
Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах президента Казахстана
Казахстан 09:17
Хуситы с помощью беспилотников атаковали аэропорт в Саудовской Аравии
Арабские страны 08:51
В Азербайджане свыше 40 тыс. учеников сдают выпускные экзамены
Общество 08:47
Министры финансов Японии и США обсудили сотрудничество в области экономики и безопасности
В мире 08:35
Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах в столице
Казахстан 08:15