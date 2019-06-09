В Баку открылся избирательный участок для голосования на выборах президента Казахстана

В Баку открылся избирательный участок при посольстве Казахстана в Азербайджане, передает в воскресенье Trend со ссылкой на «Казинформ».

Избирательный участок №262 начал свою работу в 07:00 по местному времени. Члены избирательного участка и казахстанские дипломаты провели торжественную церемонию открытия участка с исполнением Гимна Республики Казахстан.

На данном участке могут проголосовать граждане Казахстана, временно проживающие в Азербайджане. Первым сделавшим свое гражданское волеизъявление были вручены памятные сувениры.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.