Депутат: Кто знает какие напасти могли постичь азербайджанский народ, если бы в те тяжелые дни Гейдар Алиев не вернулся во власть

БАКУ/Trend/ - Общенациональный лидер Гейдар Алиев посвятил большую часть своей жизни азербайджанскому народу и сегодня во всех областях жизни мы видим плоды его деятельности.

Об этом Trend сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) от правящей партии "Ени Азербайджан" Айдын Гусейнов.

Гусейнов отметил, что заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева перед азербайджанским народом безграничны, но вершиной его деятельности является создание независимого Азербайджанского государства:

«В первые годы нашей независимости некомпетентная деятельность правящей пары НФА-Мусават привела страну к хаосу и анархии, она была на грани раскола и потери независимости. С другой стороны неудачи на фронте, экономический и социальный кризис еще больше усугубляли ситуацию».

По словам депутата, народ избрал единственный верный выход из создавшегося положения - возвращение общенационального лидера Гейдара Алиева:

"Миссия общенационального лидера Гейдара Алиева состояла в избавлении Азербайджана от гибели и разрушения. Повторное возвращение великого лидера спасло страну от страшных бед. В результате его решительных действий Азербайджан ступил на путь развития, получил мировое признание. Кто знает какие напасти могли постичь азербайджанский народ, если бы в те тяжелые дни Гейдар Алиев не вернулся во власть. В то время, в результате некомпетентной деятельности власти, независимость Азербайджана оказалась под угрозой, но после предпринятых Гейдаром Алиевым решительных шагов Азербайджан был спасен, был дан старт грандиозному строительству государства. Избрание Гейдара Алиева 15 июня 1993 года председателем парламента Азербайджана является переломным моментом нашей новейшей истории».

Гусейнов отметил, что после возвращения Гейдара Алиева, наряду с восстановлением политической стабильности, экономика страны стала на путь развития: "В то время как экономика страны была в упадке, Гейдар Алиев выступил с девизом: " Государство, имеющее сильную экономику, может все". В тот период общенациональный лидер точно определил перспективы будущего развития Азербайджана. Гейдар Алиев всегда подчеркивал, что развитие государства зависит именно от развития экономики. Гейдар Алиев умел глубоко анализировать, прогнозировать экономику и использовать ее потенциал.

Депутат добавил, что политика общенационального лидера Гейдара Алиева по сей день успешно претворяется в жизнь Президентом Ильхамом Алиевым: "В результате неустанной и уверенной деятельности главы государства наша страна стала одной из самых сильных и могучих государств мира".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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