Эльмар Мамедъяров встретился с президентом ПА ОБСЕ

12 июня 2019 21:27 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгия Церетели.

Приветствовав гостя,и отметив важную роль ОБСЕ, в том числе ПА ОБСЕ с системе безопасности Европы, министр информировал президента ПА ОБСЕ о переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ

Мамедъяров коснувшись последних высказываний руководства Армении и кровавых дивресий на линии фронта, отметил, что такие безответсвенные поступки препяствуют процессу переговоров.

Подчеркнув неизменность позиции Азербайджана в процессе переговоров, он сказал, что приоритетом переговоров является вывод армянских вооруженных сил с оккупированных территорий и возвращение азербайджанских вынужденных переселенцев на свои земли.

В свою очередь Церетели сообщил, что рад был посетить Азербайджан, особо отметил, что был принят Президентом Ильхамом Алиевым. Представитель ОБСЕ сказал, что уделял особое внимание этим вопросам в период работы руководителем ПА, отметил важность искоренения конфликтов и устранения их гуманитарных последствий, а также оказания парламентской поддержки посредническим усилиям.

В ходе встречи стороны отметили результативное участие Азербайджана в работе ПА ОБСЕ и особый вклад в деятельность организации. Дальше были обсуждены вопросы сотрудничетства с акцентом важности развития парламентского сотрудничества на пространстве ОБСЕ.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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