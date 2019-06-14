Али Ахмедов: Современная история Азербайджана непосредственно связана с возвращением во власть Гейдара Алиева

БАКУ/Trend/ - Современная история Азербайджана непосредственно связана с возвращением Гейдара Алиева к власти в июне 1993 года.

Об этом сказал вице-премьер, заместитель председателя – исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедов в ходе мероприятия, организованного в административном здании ПЕА в честь 15 июня – Дня национального спасения, передает в пятницу Trend

"Мы все прекрасно знаем какие тягостные, смутные дни пришлось нам пережить после восстановления независимости в начале 90-х годов. Не забыли и то, каким источником опасности являлась тогдашняя власть. Существование и независимость Азербайджана были под угрозой, протекали удручающие процессы", - заявил вице-премьер.

Ахмедов отметил, что в ту пору хаос и произвол стали данностью:

"Все это ввергло общество в серьезные беды. Только историческое возвращение спасло Азербайджан от грандиозных несчастий, укрепилась стабильность, началось процветание. Пройдя путь развития, Азербайджан пришел к сегодняшнему дню".

Выступая на мероприятии, в котором, наряду с членами ПЕА также участвовали представители общественности, председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Мубариз Гурбанлы сказал, что День национального спасения был утвержден решением парламента в 1997 году. Он заявил, что, фактически, 22 года как азербайджанский народ отмечает этот праздник: "Если в истории происходит какое-либо событие,невозможно признать его в тот же день. Это получает оценку с течением времени. Сегодня азербайджан является лидером на Южном Кавказе. Выполняет значимую роль деятельности в международных организаций".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст:Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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