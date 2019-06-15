В Азербайджане отмечают День национального спасения

15 июня 2019 00:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 15 июня отмечают День национального спасения.

В октябре 1991 года Азербайджан обрел независимость.

Однако в первые годы независимости в стране возник внутренний кризис и кризис власти.

Во всех сферах общественной жизни царили хаос и неразбериха.

Ухудшалась ситуация в армии, увеличивались случаи дезертирства. С каждым днем усиливалась армянская агрессия.

В Азербайджане наблюдался кризис власти. В молодой республике между отдельными лицами и группами шла борьба за власть.

После прихода к власти 14 мая 1992 года Народный фронт сразу же продемонстрировал своей нездоровой деятельностью полную неспособность управлять страной.

Летом 1993 года в Азербайджане возникла реальная угроза гражданской войны.

В тяжелые для Родины дни, приняв настойчивые приглашения народа, в Баку 9 июня прибыл выдающийся сын Азербайджана Гейдар Алиев.

За очень короткое время Гейдар Алиев смог предотвратить в Азербайджане гражданскую войну.

15 июня 1993 года Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета Азербайджанской Республики.

Таким образом, этот день вошел в историю страны как День национального спасения. По требованию народа Милли Меджлис (парламент) в июне 1997 года объявил этот день праздником.

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