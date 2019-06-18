На конференции в Страсбурге представлен доклад о судебно-правовых реформах в Азербайджане (ФОТО)

18 июня 2019 14:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Страсбурге состоялась конференция высокого уровня, посвященная 20-летию специализированного экспертного органа Совета Европы по борьбе с коррупцией - Группы государств по борьбе с коррупцией (GRECO), сообщили Trend в постоянном представительстве Азербайджана в Совете Европы.

В открытии мероприятия, организованного при поддержке правительства Франции, которая председательствует в Комитете министров Совета Европы, приняли участие генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд, председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье, первый вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс, министр юстиции Франции Николь Белубе и другие высокопоставленные официальные лица.

Азербайджан на данном мероприятии представляла делегация, в которую вошли заместитель генерального прокурора Кямран Алиев, постоянный представитель Азербайджана при Совете Европы Фахреддин Исмайлов и старший прокурор Главного управления Эльнур Мусаев.

Отметим, что GRECO за 20 лет деятельности оказало поддержку странам-членам в осуществлении важных изменений в сфере борьбы с коррупцией, а также сыграло ведущую роль в усилении внутреннего контроля в Совете Европы.

Выступивший на мероприятии Кямран Алиев, подчеркнув особое внимание, уделяемое в стране сотрудничеству с GRECO в рамках существующих деловых и взаимовыгодных отношений между Азербайджаном и Советом Европы, рассказал о позитивных результатах этого сотрудничества. Участникам конференции была предоставлена информация об осуществленных в стране под руководством Президента Ильхама Алиева судебно-правовых реформах, в частности о задачах, проистекающих из Указа Президента от 3 апреля 2019 года.

Как отметил заместитель генпрокурора, страна осуществила большую часть рекомендаций экспертного органа Совета Европы в сфере борьбы с коррупцией, завершились три раунда оценки и результаты признаны успешными. Было отмечено, что Азербайджан является одним из активных членов созданной при поддержке GRECO сети по борьбе с коррупцией. Также были озвучены предложения по усилению деятельности GRECO.

(Текст: Али Гасымов)

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