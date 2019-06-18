ООН готова всецело поддержать Азербайджан для достижения Целей устойчивого развития - резидент-координатор

18 июня 2019 14:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ООН готова оказать Азербайджану всю необходимую поддержку для достижения Целей устойчивого развития. Об этом, выступая на XVI Бакинской международной конференции омбудсменов, проводимой на тему «Роль омбудсменов в достижении Целей устойчивого развития и справедливого мира», сказал резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исхагзаи, сообщает во вторник Trend.

По его словам, основная цель – добиться лучшей защиты прав человека до 2030 года в мире. "Азербайджан – страна, приверженная обязательствам, взятым для достижения Целей устойчивого развития до 2030 года. В этом контексте Азербайджан уже представил первый добровольный отчет, а в июле представит очередной отчет», - сказал Исхагзаи.

Он подчеркнул, что омбудсмен играет важную роль в деле защиты прав человека. "Омбудсмен выступает связующим звеном между гражданским обществом и государственными структурами, имеет мандат для активного участия во всех вопросах, связанных с правами человека. Независимые омбудсмены - важные индикаторы устойчивого развития. Без сильного независимого института омбудсмена невозможно добиться Целей устойчивого развития", - сказал Исхагзаи.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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