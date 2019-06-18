Сохранение нацменьшинств - неотъемлемая часть политики Азербайджана - депутат

18 июня 2019 17:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сохранение национальных меньшинств является неотъемлемой частью государственной политики Азербайджана.

Об этом, выступая на XVI Бакинской международной конференции омбудсменов на тему «Роль омбудсменов в достижении Целей устойчивого развития и справедливого мира», сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Михаил Забелин, сообщает во вторник Trend.

По словам депутата, в Азербайджане нет какой-либо нетерпимости, дискриминации и шовинизма:

«Азербайджан - многонациональная страна, но уникальность страны не в этом. Каждая из национальностей сохранила свой родной язык и религию, говорит на своем языке, издаются учебные пособия и газеты на талышском, лезгинском и грузинском языках. В Азербайджане существует уникальное межэтническое согласие».

Забелин добавил, что Конституция Азербайджана соответствует международным принципам. По Конституции, государство защищает права человека, независимо от его национальности, вероисповедания, политических взглядов и имущественного положения:

«Это очень важно. В Азербайджане защита прав отражена не только в документах, но и выполняется на деле».

Депутат отметил что, Азербайджан принял мультикультурализм в качестве государственной политики.

По словам Забелина, в Азербайджане действует 16 русскоязычных школ и в 342 школах есть русские секторы.

«Во всех высших заведения существуют русские секторы. В Азербайджане нет никаких проблем при приеме в русскоязычные школы. В стране уделяют особое внимание образованию на других языках. В Баку функционируют российские книжные дома», - резюмировал депутат.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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