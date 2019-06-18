Рамиз Мехтиев встретился с секретарем Совета безопасности России

18 июня 2019 20:04 (UTC+04:00)

Руководитель Администрации Президента Азербайджана Рамиз Мехтиев встретился с секретарем Совета безопасности России (СБ РФ) Николаем Патрушевым.

О этом журналистам сообщил пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин,сообщает во вторниккTrend.

На встрече, которая состоялась 18 июня на полях проходящей в Уфе Х международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, обсуждались взаимодействие силовых ведомств и спецслужб, а также план сотрудничества в сфере безопасности до конца нынешнего года.

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