Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении заработной платы работников ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета (версия 2)

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БАКУ/Trend/- Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал во вторник распоряжение о повышении заработной платы работников, работающих в ряде организаций, финансируемых из государственного бюджета.

Согласно распоряжению, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджана, в целях усиления социальной защиты работников ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета, и дальнейшего повышения государственной заботы о них постановляю:

1.С 1 сентября 2019 года повысить в среднем на 40 процентов ежемесячные должностные оклады руководящих и других работников нижеуказанных организаций, финансируемых из государственного бюджета Азербайджана:

1.1. Президиума и аппарата Национальной Академии Наук Азербайджана, аппарата Гянджинского отделения;

1.2. Центра Гейдара Алиева;

1.3. Научного центра «Азербайджанская национальная энциклопедия»;

1.4. Центра Ататюрка в Азербайджане;

1.5. государственных архивов Азербайджана и их филиалов, районных (городских) государственных архивов;

1.6. постоянно действующей Рабочей группы Государственной комиссии Азербайджана по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств;

1.7. Государственного фильмофонда Министерства культуры Азербайджана;

1.8. Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте Азербайджана;

1.9. Секретариата Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджана;

1.10. Бакинского международного центра мультикультурализма;

1.11. Фонда развития науки при Президенте Азербайджана.

2.Кабинету Министров Азербайджана:

2.1. обеспечить повышение с 1 сентября 2019 года в среднем на 40 процентов должностных окладов не являющихся государственными служащими работников структур, финансируемых из государственного бюджета и находящихся в подчинении государственных органов (за исключением работников, получающих заработную плату на основании Единой тарифной сетки);

2.2. утвердить новые размеры должностных окладов руководящих и других работников структур, предусмотренных в части 1 и пункте 2.1 настоящего Распоряжения;

2.3. в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения о приведении актов Президента Азербайджана в соответствие с настоящим Распоряжением;

2.4. в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета Министров Азербайджана в соответствие с настоящим Распоряжением и проинформировать Президента Азербайджана;

2.5. проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим Распоряжением и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджана об исполнении;

2.6. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

3.Министерству юстиции Азербайджана обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с настоящим Распоряжением и проинформировать Кабинет Министров Азербайджана.

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