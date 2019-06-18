Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении заработной платы работников ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета (версия 2)

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БАКУ/Trend/- Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал во вторник распоряжение о повышении заработной платы работников, работающих в ряде организаций, финансируемых из государственного бюджета.
Согласно распоряжению, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджана, в целях усиления социальной защиты работников ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета, и дальнейшего повышения государственной заботы о них постановляю:
1.С 1 сентября 2019 года повысить в среднем на 40 процентов ежемесячные должностные оклады руководящих и других работников нижеуказанных организаций, финансируемых из государственного бюджета Азербайджана:
1.1. Президиума и аппарата Национальной Академии Наук Азербайджана, аппарата Гянджинского отделения;
1.2. Центра Гейдара Алиева;
1.3. Научного центра «Азербайджанская национальная энциклопедия»;
1.4. Центра Ататюрка в Азербайджане;
1.5. государственных архивов Азербайджана и их филиалов, районных (городских) государственных архивов;
1.6. постоянно действующей Рабочей группы Государственной комиссии Азербайджана по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств;
1.7. Государственного фильмофонда Министерства культуры Азербайджана;
1.8. Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте Азербайджана;
1.9. Секретариата Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджана;
1.10. Бакинского международного центра мультикультурализма;
1.11. Фонда развития науки при Президенте Азербайджана.
2.Кабинету Министров Азербайджана:
2.1. обеспечить повышение с 1 сентября 2019 года в среднем на 40 процентов должностных окладов не являющихся государственными служащими работников структур, финансируемых из государственного бюджета и находящихся в подчинении государственных органов (за исключением работников, получающих заработную плату на основании Единой тарифной сетки);
2.2. утвердить новые размеры должностных окладов руководящих и других работников структур, предусмотренных в части 1 и пункте 2.1 настоящего Распоряжения;
2.3. в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения о приведении актов Президента Азербайджана в соответствие с настоящим Распоряжением;
2.4. в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета Министров Азербайджана в соответствие с настоящим Распоряжением и проинформировать Президента Азербайджана;
2.5. проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим Распоряжением и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджана об исполнении;
2.6. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.
3.Министерству юстиции Азербайджана обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с настоящим Распоряжением и проинформировать Кабинет Министров Азербайджана.
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