Али Ахмедов: Не будь Нагорно-Карабахской проблемы, Азербайджан развивался бы быстрее, а люди жили бы лучше

БАКУ /Trend/ - По мере того, как развивается человечество, в мире растет число беженцев и вынужденных переселенцев.
Об этом на мероприятии, посвященном Всемирному дню беженцев, сказал вице-премьер, заместитель председателя – исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов, сообщает в четверг Trend.
Он подчеркнул, что каждый должен задуматься об этом.
«Сегодня в мире больше разговоров о демократических ценностях, чем 100 лет назад, но число беженцев в мире продолжает расти», - добавил Ахмедов.
Вице-премьер отметил, что в мире хватит ресурсов, чтобы все люди жили в достатке, но несправедливость этому помеха.
Ахмедов подчеркнул, что мир должен объединить усилия, чтобы не множилось число беженцев и вынужденных переселенцев.
По его словам, Азербайджан - одна из стран тяжелее всех переживающих проблемы беженцев и вынужденных переселенцев.
По словам вице-премьера, Минская группа ОБСЕ вот уже 30 лет пытается урегулировать конфликт, все ее усилия жизнь вынужденных переселенцев не улучшили.
« Более миллиона граждан Азербайджана порядка 30 лет обречено влачить долю беженцев и вынужденных переселенцев, как результат армянского сепаратизма. Азербайджанскому правительству приходится тратить часть государственных средств на улучшение жизненных условий вынужденных переселенцев», - отметил Али Ахмедов.
Зампред ПЕА добавил, что не будь Нагорно-Карабахской проблемы, Азербайджан развивался бы быстрее, и люди жили бы лучше. Он подчеркнул, что мировое сообщество должно по справедливости рассматривать проблему, объединять усилия для разрешения конфликтов.
Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при совместном председательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусенов )
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