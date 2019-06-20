Представитель ООН поблагодарил Азербайджан за хорошее отношение к беженцам

БАКУ /Trend / - Благодарю Азербайджан за радушное отношение к беженцам.

Это сказал резидент-координатор ООН по делам беженцев в Азербайджане Гулам Исагзаи, выступая на мероприятии, посвященному Международному дню беженце, сообщает в четверг Trend.

Исагзаи заявил, что беженцы в Азербайджане обеспечены всем необходимым, в том числе, они имеют доступ к начальному и среднему образованию, а также к первичным медицинским услугам.

«ООН готова оказать всестороннюю помощь, в которой испытывают нужду правительство, в свете улучшения положения беженцев». Он также отметил, что за последние 20 лет в мире вдвое выросло число людей, вынужденно покинувших свои дома. «Сегодня уже 70 милионов человек страдают от этой проблемы», - сказал представитель ООН.

(Текст: Вячеслав Черкашин. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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