Президент Ильхам Алиев подписал указ о преообразовании Научно-исследовательского института овощеводства

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о преообразовании Научно-исследовательского института овощеводства при министерстве сельского хозяйства.

Согласно указу, Научно-исследовательский институт овощеводства при министерстве сельского хозяйства реорганизуется, путем преобразования, в Научно-исследовательский институт овощеводства со статусом публичного юридического лица при министерстве сельского хозяйства.

Для начала деятельности и формировании уставного фонда публичного юридического лица, указанного в первой части настоящего указа, из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в Государственном бюджете Азербайджана 2019 года, министерству сельского хозяйства выделяется один миллион манатов.

Кабинету министров поручено в трехмесячный срок подготовить, и представить Президенту Азербайджана предложения о приведении актов Президента в соответствие с настоящим указом; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с настоящим указом и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим распоряжением и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Министерству сельского хозяйства поручается исполнить полномочия юридического лица, упомянутые в первой части настоящего указа, в соответствии со статьей 8.2 закона Азербайджана «О публичных юридических лицах»; подтвердить в двухмесячный срок его устав, путем оптимизации, структуру, число работников; для государственной регистрации, в течение трех дней после утверждения устава, обратиться в министерство по налогам в порядке, установленном законом Азербайджана «О государственной регистрации и государственном реестре публичных юридических лиц».

Министерству финансов поручается, в установленном порядке обеспечить финансирование в размере, указанном во второй части настоящего указа; принять меры по переводу остатка средств, предназначенных Научно-исследовательскому институту овощеводства, согласно статье 1.1.3.9 указа Президента Азербайджана «О ряде вопросов, связанных с применением Закона Азербайджанской Республики «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год» от 22 декабря 2018 года № 431, соответственно публичному юридическому лицу, указанному в первой части настоящего указа, и в последующие годы предусмотреть в проекте государственного бюджета средства, необходимое, для содержания настоящего публичного юридического лица.

Государственному комитету по вопросам имущества поручается принять меры по передаче государственного имущества, находящегося в пользовании, на баланс публичного юридического лица, указанного в первой части настоящего указа.

Научно-исследовательский институт овощеводства будет продолжать деятельность до дня регистрации публичного юридического лица, указанного в первой части данного указа в порядке, установленном законом Азербайджана « О государственной регистрации и государственном реестре публичных юридических лиц».

Министерству юстиции поручается привести нормативно-правовые акты и акты нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим указом, и проинформировать Кабинет министров.

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