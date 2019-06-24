Глава МИД Болгарии: Южный газовый коридор имеет первостепенное значение для Софии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретился с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой, в рамках ее официального визита в Азербайджан.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство, на встрече начавшийся наедине, и продолжившийся с участием делегаций, министры обсудили взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами, а также выразили удовлетворение текущим состоянием двусторонних отношений.

Мамедъяров отметил что, декларация о стратегическом партнерстве, подписанная в ходе визита Президента Ильхама Алиева в Болгарию в 2015 году, является основным концептуальным документом для развития двусторонних отношений, и в последние годы была проделана значительная работа в направлении его реализации. Министр добавил, что объем товарооборота между странами не соответствует потенциалу стратегического сотрудничества и что, следует рассмотреть совместные шаги сторон в этой сфере.

В ходе встречи Мамедъяров проинформировал болгарского коллегу о важных инфраструктурных, энергетических и транспортных проектах, осуществляемых по инициативе и при участии Азербайджана, а также положительно отозвался о присоединении Болгарии к сети, созданной посредством Интерконнектора Греция-Болгария, в рамках проекта Южный газовый коридор.

Вспоминая визит своего азербайджанского коллеги в Болгарию в октябре прошлого года, Захариева подчеркнула важность стратегического партнерства между двумя странами. Она также отметила, что проекты в рамках Южного газового коридора имеют первостепенное значение для Болгарии, и что ее страна выступает в качестве транзитного узла в транспортировке энергоносителей в Балканском регионе по существующими и строящимся интерконнекторам между соседними странами.

Министры, в свете развития двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями о транспортных коридорах Восток-Запад и Юг-Запад, включая важный элемент железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, а также о благоприятных перспективах паромного сообщения через Черное море.

В то же время было отмечено, что прямые авиарейсы Баку-София привели к расширению туристического обмена между двумя странами, возможные шаги, по направлению роста динамики в этой сфере.

Говоря о переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, глава МИД Азербайджана подчеркнул необходимость урегулирования конфликта на основе принципов международного права и резолюций Совета Безопасности ООН. В этой связи министр с удовлетворением отметил позицию Болгарии в поддержку территориальной целостности международно признанных границ Азербайджана.

Стороны также подтвердили свою приверженность обязательствам по координации усилий в рамках международных организаций, уделив особое внимание перспективам традиционного сотрудничества и взаимной поддержки.

В заключение, стороны провели совместную пресс-конференцию.

(Текст: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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