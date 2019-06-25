Энергооператор Азербайджана создал новый Департамент по работе с субъектами МСБ

25 июня 2019 10:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ОАО «Азеришыг» упразднено Управление по перспективному развитию и работе со Службой «ASAN», и создан Департамент электронного управления и работы со Службой «ASAN».

Об этом сказал пресс-секретарь АО Танрыверди Мустафаев, сообщает во вторник Trend.

По словам Мустафаева, начальником нового Департамента был назначен Эльсевяр Рустамли. «По сравнению с Управлением Департамент будет иметь более широкие полномочия, и, наряду с абонентами, будет работать и с субъектами малого и среднего бизнеса», - отметил Мустафаев.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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