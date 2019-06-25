Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева рассказала о встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым на II Европейских играх в Минске.

Как сообщает Trend со ссылкой на агентство «Вестник Кавказа», Лейла Алиева выразила надежду, что Азербайджан и Чеченская Республика разработают совместные проекты в области экологии и защиты окружающей среды.

«У нас была короткая, спонтанная встреча. Рамзан Кадыров – очень приятный, искренний, позитивный человек», - сказала она, отметив, что рада тем словам об Азербайджане, которые после их встречи написал глава Чечни на своей странице в Вконтакте.

Лейла Алиева выразила надежду на то, что ей удастся совершить визит в Чечню. «Вместе мы можем сделать много добрых дел, в том числе, в сфере экологии и защиты окружающей среды. Также можно вместе работать с детьми, которые нуждаются в опеке. Надеюсь, что получится посетить республику от Фонда Гейдара Алиева и принять участие в подобных социальных проектах», - сообщила вице-президент Фонда Гейдара Алиева.

«Я знаю, что в Чечне ценят музыку, ведь музыка делает мир лучше. Поэтому возможно и организовать в республике концерт», - добавила Лейла Алиева.

Отметим, что вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым в Минске. Глава Чеченской Республики рассказал о встрече на своей странице в Вконтакте. Он подчеркнул, что Азербайджан - ближайший сосед и дружественная для России страна. «Между нашими государствами сложились и развиваются самые тесные связи во всех сферах. В этом огромная заслуга лидеров России и Азербайджана - президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева. У меня установились исключительно теплые отношения с Ильхамом Гейдаровичем. Поэтому был очень рад встрече в Минске с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Октаем Асадовым и вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой . Лейла Ильхамовна прекрасно образованная, интеллигентная девушка, которая посвятила свою жизнь распространению в мире идей добра и милосердия. И на этом пути она достигла огромных успехов. Она является генеральным координатором молодежного форума Организации Исламская Конференция. Лейла Ильхамовна пишет стихи и редактирует журнал. Все это способствует созданию положительного имиджа Азербайджана во всем мире. Я с благодарностью поделился своими воспоминаниями от встреч с Ильхамом Гейдаровичем. Мы договорились придать новый импульс дружеским связям между Азербайджаном и Чечней. В этом году будем рады встретить Лейлу Ильхамовну в Грозном, расширим культурные, спортивные, гуманитарные связи», - написал Рамзан Кадыров.

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