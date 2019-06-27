Отменено завтрашнее заседание парламента Азербайджана

27 июня 2019 14:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана отменил заседание, запланированное на 28 июня в рамках внеочередной сессии, сообщает в четверг Trend.

Все 49 вопросов, включенных в повестку двухдневного заседания, были обсуждены и приняты сегодня.

Спикер парламента Огтай Асадов отметил, что в связи с сегодняшней оперативной работой Милли Меджлиса необходимости в проведении завтрашнего заседания нет.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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