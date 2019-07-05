В Баку состоялась презентация электронного ресурса "Дипломатия Азербайджана" (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Состоялась презентация электронного ресурса "Дипломатия Азербайджана", созданного сотрудниками Президентской библиотеки при Управлении делами Президента Азербайджана с целью освещения и агитации тернистого исторического пути, пройденного азербайджанской дипломатией.

Директор Президентской библиотеки Маил Ахмедов заявил, что презентация электронного ресурса накануне профессионального праздника сотрудников дипломатических служб имеет особое значение. Избрание девятого июля днем профессионального праздника органов дипломатических служб, по распоряжению Президента Азербайджана,связано с датой принятия временного руководства по секретариату Министерства иностранных дел АДР девятого июля 1919 года, передает в пятницу Trend.

“Велика значимость изучения и агитации истории нашей дипломатии, являющейся особой страницей в истории нашей государственности”, - сказал Ахмедов. Он отметил, что он новый ресурс состоит из шести глав и девятнадцати разделов.

По словам директора, в первой главе «Общая информация» освещается долгий исторический путь азербайджанской дипломатии, в том числе, статистические данные о создании дипломатических отношений независимого Азербайджана с другими странами, правовой базы, связанной с внешней политикой.

В продолжение своего рассказа Ахмедов отметил, что в главе под названием «История дипломатии», состоящей из шести разделов, отражена информация о важных направлениях внешней политики АДР, деятельности министерства иностранных дел, формировании дипломатических корпусов, а также краткая информация о 85 дипломатах тех времен. Также, в этой главе дана информация о создании Комиссариата иностранных дел советского Азербайджана, постепенном ограничении его полномочий и сферы деятельности, в результате, полного перехода под контроль Москвы, и упразднении. Лишь после второй мировой войны деятельность комиссариата была восстановлена и продолжалась до развала СССР.

По словам директора Президентской библиотеки, в главе «Период независимости» речь идет о признании Азербайджана странами мира и международными организациями, принятии необходимых документов по организации деятельности министерства иностранных дел. Особо отмечается, что Азербайджан построил свою внешнюю политику на основе международных правовых норм и принципов, в том числе уважения государственного суверенитета и территориальной целостности, принципов невмешательства во внутренние дела государств.

В разделе отмечается, что Азербайджан в настоящее время имеет дипломатические отношения с 183 странами, в том числе имеет посольства в 59 странах, генеральные консульства в девяти городах, почетные консульства в 17 странах, представительства при 19 международных организациях, а также, в стране действуют посольства 66 стран и четыре генеральных консульства трех стран, почетные консульства 13 стран, а также представительства 21 международной организации. На сегодняшний день курс внешней политики осуществляют около тысячи профессиональных дипломатических корпусов.

Далее, в разделе «Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт» той же главы содержится обширный аналитический материал о краткой истории конфликта и процесса переговоров, а также, размещены тексты документов по конфликту, принятых международными организациями.

Следующий раздел главы электронного ресурса "Дипломатия Азербайджана" «Министры иностранных дел» содержит биографическую информацию о 15 деятелях, которые работали на должности министра иностранных дел, начиная со времен АДР до восстановления независимости.

Следующая глава называется «Е-Ресурсы». В ней содержится около 150 электронных версий книг на азербайджанском и русском языках о внешней политике и дипломатии Азербайджана, деятельности в международных организациях. В разделе «Е-статьи» этой главы находятся электронные версии более 550 статей на азербайджанском языке, опубликованных в газетах и журналах.

В последней главе ресурса «Библиография» содержатся библиографические данные 650 книг, около 15 тысяч статей и 375 авторефератов, хранящихся в фонде Президентской библиотеки. Анализ материалов показывает, что с июня 1993 по июнь 2019 года было принято 1365 закона, подписано Президентом Азербайджана 443 указа и 2413 распоряжения , связанные с внешней политикой.

Ахмедов отметил, что и в других электронных ресурсах Президентской библиотеки собран богатый материал.

Материалы о внешнеполитической деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева за 1993-2003 годы отражены в сборнике электронных документов по адресу http://heydaraliyev.preslib.az, материалы о внешнеполитической деятельности Президента Ильхама Алиева за 2003-2019 годы отражены в электронном издании по адресу http://foreignpol.preslib.az, материалы о сотрудничестве Азербайджана с ЮНЕСКО, в особенности деятельность Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в этой сфере отражены в электронных ресурсах http://mehribanaliyeva.preslib.az и http://unesco.preslib.az, материалы о дипломатических связях с Исламскими государствами отражены в электронном ресурсе библиотеки http://islamworld.preslib.az.

В главе «Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт» http://files.preslib.az/projects/azerbaijan/gl8.pdf) электронного энциклопедического издания президентской бибилиотеки «Азербайджан-страна огней» собран богатый материал.

Директор библиотеки заявил, что электронный ресурс, который носит образовательный характер, являясь ценным источником информации для СМИ и людей, занимающихся исследованиями по истории внешней политики и дипломатии Азербайджана, доступен по адресу http://azdiplomacy.preslib.az, и будет регулярно обновляться.

(Автор: Самир Али Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов)

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