Парламент Азербайджана увеличил денежное обеспечение судей

9 июля 2019 13:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане повышается месячное денежное обеспечение судей, предоставляемое для оплаты расходов, связанных с исполнением полномочий, сообщает во вторник Trend.

Этот вопрос отражен в поправке к закону «О судах и судьях», обсуждённой на сегодняшнем внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламента).

Согласно поправке, судьям будет ежемесячно предоставляться освобожденное от налогов ежемесячное денежное содержание в размере 25 процентов должностного оклада для покрытия расходов, связанных с выполнением служебных обязанностей.

Так, в соответствии с действующим законодательством, судьям Верховного суда доплачивается сумма в размере 25 процентов; апелляционных судов - в размере 20 процентов; судьям первой инстанции - в размере 15 процентов заработной платы.

Согласно предложенной поправке, размеры денежного обеспечения судей уравнивается, иными словами, сумма доплаты судьям апелляционных судов, увеличивается на 5%, а судьям судов первой инстанции - на 10%.

После обсуждений и голосования проект был утвержден во втором чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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