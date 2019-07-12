Азербайджан признан, как страна, где ценности мультикультурализма поддерживаются на уровне государства и народа

БАКУ /Trend/ - Участники II Международного симпозиума «Исламская цивилизация на Кавказе», прошедшего в Баку 11-12 июля, при совместной организации Азербайджанского института теологии, Исследовательского центра исламской истории, искусства и культуры (IRCICA) и Института востоковедения имени академика Зии Буниятова АН Азербайджана, направили обращение Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает в пятницу Trend.

Обращение на заключительной церемонии симпозиума зачитал ректор Азербайджанского института теологии Джейхун Мамедов.

В нем говорится, что Азербайджан, являющийся неотъемлемой частью исламского мира, исторически играл важную роль в формировании и прогрессе мусульманской цивилизации. Сказав, что «Распространение и развитие ислама на Кавказе начинается с Азербайджана», великий лидер Гейдар Алиев привлек внимание к значимой роли Азербайджана в становлении исламской цивилизации на Кавказе. Глубоко осознавая историческую роль и значение ислама в жизни народов, проживающих на Кавказе, общенациональный лидер лично инициировал и принял участие в проведении международного симпозиума «Исламская цивилизация на Кавказе» 9-11 декабря 1998 года в Баку. II Международный симпозиум «Исламская цивилизация на Кавказе», проведенный 11-12 июля текущего года в Баку, служит осуществлению идей Гейдара Алиева. Проведение этого симпозиума - наглядное олицетворение высокой оценки данной лично вами и Азербайджанским государством исламской культуре», - говорится в обращении.

Как отмечается в документе, Азербайджан признан, как страна, где мультикультуральные ценности поддерживаются на уровне государства и народа, и пропагандируются в международном масштабе.

«Распоряжение, данное вами об объявлении 2017 года «Годом исламской солидарности», стало весомым ответом крепнущим ксенофобским и исламофобским силам. Азербайджан – образцовая страна как с точки зрения применения и пропаганды мультикультуральных ценностей, так и распространения идей единства и братства в мусульманском мире», - отмечается в обращении.

Участники симпозиума выразили глубокую признательность главе государства Азербайджана за внимание и заботу, оказанные этому международному мероприятию.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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