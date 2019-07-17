Состоялся семинар посвященный вопросам внешней политики Азербайджана (ФОТО)

17 июля 2019 09:22 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В рамках VI заседания, посвященного 100-летию дипломатической службы Азербайджана, в Центре анализа международных отношений в Баку 15-16 июля состоялся семинар по региональной тематике, сообщает в среду Trend.

На мероприятии присутствовали заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, заместители министра иностранных дел Халаф Халафов, Рамиз Гасанов, Махмуд Мамедгулиев, замминистра культуры Севда Мамедалиева, главы дипломатических представительств, аккредитованных за рубежом, а также другие должностные лица МИД.

В ходе обсуждений стороны обменялись мнениями по различным аспектам внешней политики страны и обсудили предстоящие задачи. Были подготовлены рекомендации для повышения эффективности в сфере внешней политики Азербайджана.

Председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев проинформировал о деятельности центра. И по завершении форума участники мероприятия выразили признательность Центру анализа международных отношений и его руководству за проведение подобного мероприятия.

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