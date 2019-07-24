Изменен состав азербайджанской стороны совместной межправительственной азербайджано-венгерской комиссии по экономическому развитию (версия 2)

24 июля 2019 15:10 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (Первая версия опубликована 23 июля 2019 в 18:26 )

БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение "О составе азербайджанской стороны Совместной комиссии по экономическому развитию между правительством Азербайджана и правительством Венгрии" № 118 от 16 января 2009 года.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Согласно распоряжению, состав Совместной комиссии дается в нижеследующем порядке:
Сопредседатель Совместной комиссии:
министр труда и социальной защиты населения Азербайджана
члены Совместной комиссии:
заместитель министра иностранных дел Азербайджана
заместитель министра экономики Азербайджана
заместитель министра энергетики Азербайджана
заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана
заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана
заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана
заместитель министра образования Азербайджана
заместитель министра здравоохранения Азербайджана
заместитель министра культуры Азербайджана
председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана
заместитель председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана
заместитель председателя Центрального банка Азербайджана
чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Венгрии.

Министерство иностранных дел Азербайджана должно отправить венгерской стороне уведомление об изменении, внесенном в первый пункт настоящего распоряжения.

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