Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Гурбан

11 августа 2019 14:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Гурбан.

Как сообщает Trend, поздравление Мехрибан Алиевой опубликовано на ее официальной странице в Instagram.

“Дорогие соотечественники,

Cердечно поздравляю вас с праздником Гурбан.

В этот священный день, который является символом человеколюбия, доброты, сострадания, я желаю нашему народу здоровья, благополучия, мира и бесконечной любви. Пусть Аллах примет все ваши молитвы!", - говорится в поздравлении Первого вице-президента.

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