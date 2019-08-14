Посольство Азербайджана в РФ направило официальную ноту МИД этой страны

БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана в России направило официальную ноту МИД этой страны. Об этом, как передает Trend, говорится в сообщении пресс-службы посольства.

"9 августа 2019 года в городе Пятигорск начал работу Северо-Кавказский Молодёжный Форум "Машук-2019".

В рамках Форума, посол Армении в России, на проводимой им встрече с участниками мероприятия, выразил в отношении Азербайджана, суверенитета и территориальной целостности нашей страны недопустимые высказывания, что вызвало справедливый протест участвующего на данном Форуме председателя общественного объединения «Бакинский клуб молодёжи» Сабира Рустамова и произошёл неприятный инцидент.

В связи с этим, Сабир Рустамов обратился с письмом в посольство, в котором детально изложил суть произошедшего и попросил поддержать его. Учитывая серьёзность вопроса, резонанс, который он вызвал в азербайджанском обществе, посольство направило в министерство иностранных дел России официальную ноту.

Кроме того, посол Полад Бюльбюль оглы, несмотря на достигнутую заранее договорённость, отказался от поездки в Пятигорск, участия в работе Форума и запланированных встреч", - говорится в сообщении.

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