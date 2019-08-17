Депутат: Социальная политика в Азербайджане будет последовательной и продолжительной

БАКУ/Trend/ - Меры, осуществляемые президентом Ильхамом Алиевым в социальной сфере с начала 2019 года, носят традиционный характер.

Об этом в субботу сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) от правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Парвин Керимзаде.

Депутат сообщила, что в качестве итогов последовательно осуществляемой социальной политики можно обозначить инфраструктурные проекты, рост заработной платы, пособий, и в целом шаги, направленные на повышение благосостояния населения.

«Социальная политика, ставшая одним из приоритетных направлений в Азербайджане, охватившая большую часть населения, обеспечила азербайджанскому гражданину безбедное проживание. Возможности, появившиеся в стране в результате экономических реформ, в первую очередь направлены на решение социальных вопросов», - сказала Керимзаде.

Депутат отметила, что за последние восемь месяцев Президент Ильхам Алиев подписал указы и распоряжения с целью усиления социальной защиты населения, решения проблем граждан, в частности, предусматривающие серьезное увеличение пособий и пенсий лицам, ставшим инвалидами защищая территориальную целостность, независимость Азербайджана, семьям шехидов, вынужденным переселенцам и пожилым людям.

«Социальные пакеты, предоставляемые на основе этих указов и распоряжений, оказали непосредственное влияние на благосостояние рядовых граждан, и каждый человек почувствовал это влияние на собственном бюджете. Население крайне положительно отнеслось к увеличению их доходов, мерам, нацеленным на улучшение социального положения, рост минимальных зарплат, пособий, решению вопросов проблемных кредитов, открытию новых рабочих мест. Социальный пакет, утвержденный в начале этого года, а также другие социальные инициативы охватили более четырех миллионов человек. В 2019 году было создано 60 тысяч новых рабочих мест, а минимальная пенсия в первый раз увеличилась на 40 процентов, а повышенная во второй раз, также на 40 процентов часть зарплаты будет выплачиваться с сентября. Минимальная зарплата увеличилась приблизительно в два раза. Пособия для вынужденных переселенцев увеличились на 50 процентов, был решен вопрос, связанный с проблемными кредитами, а также выдвинуты другие социальные инициативы. Ощутимый рост затронул также зарплаты работников организаций, финансируемых из государственного бюджета: с первого сентября они будут получать увеличенную зарплату», - отметила депутат.

Керимзаде подчеркнула, что все это показывает, что социальная политика, успешно осуществляемая в независимом Азербайджане, будет последовательной и продолжительной.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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