В Азербайджане создается Фонд аграрного страхования (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о применении закона Азербайджана под номером 1617-VQ от 27 июня 2019 года "Об аграрном страховании" и создании Фонда аграрного страхования.

В соответствии со статьей 8.2 закона Азербайджана «Об аграрном страховании», создается некоммерческое юридическое лицо «Фонд аграрного страхования» (далее – Фонд), который обеспечивает организацию, развитие и устойчивость системы аграрного страхования в Азербайджане, а также формирование управляющей структуры и осуществляет контроль за его деятельностью.

Кабинет министров в течении двух месяцев: должен приготовить свои предложения в связи с приспособление законов Азербайджана и актов Президента Азербайджана с законом Азербайджана «Об аграрном страховании» и представить Президенту Азербайджана; обеспечить приспособление нормативно-правовых актов Кабинета министров Азербайджана с этим законом и проинформировать Президента Азербайджана; в соответствии со статьей 4.2 этого закона должен определить состав предмета аграрного страхования и проинформировать Президента Азербайджана; в соответствии со статьей второму предложению статьи 10.1 этого закона определить порядок проведения экзамена независимых экспертов и проинформировать Президента Азербайджана; в соответствии со статьей 15.3 этого закона для обеспечения части страхового взноса, который должен быть оплачен за счет средств государственного бюджета определить список документов, которые будут добавлены к обращению органа аграрного страхования, и проинформировать Президента Азербайджана; утвердить устав Фонда на основе предложений министерства сельского хозяйства Азербайджана и Палаты по надзору за финансовыми рынками Азербайджана и проинформировать Президента Азербайджана;

Также Кабинет министров должен обеспечить формирование первоначального уставного капитала за счет средств предусмотренных в подпункте 1.10.1.5 (расходы, связанные с проведением реформ в области сельского хозяйства) указа номер 431 Президента Азербайджана от 22 декабря 2018 года «О ряде вопросов в связи с применением закона Азербайджанской Республики «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год», а также с целью увеличения уставного капитала Фонда должен предназначить в проектах государственного бюджета на 2020 и 2021 годы пять миллионов и три миллиона манатов соответственно, обеспечить увеличение уставного капитала Фонда за счет этих средств и проинформировать об этом Президента Азербайджана;

Кабинет министров в течении четырех месяцев: должен обеспечить определение состава рисков по аграрному страхованию в соответствии со статьей 5.3 этого закона и проинформировать Президента Азербайджана; в соответствии со статьей 6.1 этого закона должен утвердить правила страховки на основе предложений министерства сельского хозяйства Азербайджана и Палаты по надзору за финансовыми рынками Азербайджана и проинформировать Президента Азербайджана; в соответствии со статьей 7.2 этого закона должен утвердить часть аграрного страхового взноса за каждый продукт страховки, который должен быть оплачен за счет средств государственного бюджета, и проинформировать об этом Президента Азербайджана; в соответствии со вторым предложением статьи 13.2 этого закона должен утвердить положение информационной системы "Аграрного страхования" на основе предложений министерства сельского хозяйства и Палаты по надзору за финансовыми рынками Азербайджана и проинформировать об этом Президента Азербайджана; в соответствии со статьей 13.3 этого закона должен определить список информационных систем, который будут интегрированы в информационную систему «Аграрное страхование» и список информаций, которые предусмотрено получить, на основе предложений министерства сельского хозяйства и Палаты по надзору за финансовыми рынками Азербайджана и проинформировать об этом Президента Азербайджана; в соответствии со статьей 7.2 этого закона должен предусмотреть часть страхового взноса, который должен быть оплачен за счет средств государственного бюджета, в проектах государственного бюджета ка каждый год и представить Президенту Азербайджана предложения в связи с этим 25 сентября каждого года вместе с документами предусмотренными в статье 11.16 закона Азербайджана «О бюджетной системе»; должен держать под контролем приспособление нормативных правовых актов центральных органов исполнительной власти этому закону и проинформировать Президента Азербайджана в течении пяти месяцев о его исполнении.

Кабинет министр должен решить другие вопросы, вытекающие из закона.

Первоначальный уставной капитал Фонда составляет 1 000 000 манатов (один миллион) и формируется за счет средств государственного бюджета.

В Фонде создается Попечительский совет, действующий на общественных основах и состоящий из пяти членов – двух представителей министерства сельского хозяйства Азербайджана, одного представителя министерства финансов Азербайджана, одного представителя Палаты по надзору за финансовыми рынками Азербайджана и одного представителя ассоциации фермеров. Председателем Попечительского совета является представитель министерства сельского хозяйства Азербайджана.

Другие вопросы, связанные с правилами управления деятельности Фонда регулируются его уставом в соответствии со статьей 115.6 Гражданского Кодекса Азербайджана.

Осуществление полномочий учредителя в Фонде возлагается на Президента Азербайджана, Кабинет министров Азербайджана, Попечительский совет, министерству сельского хозяйства Азербайджана, Палату по надзору за финансовыми рынками Азербайджана.

Акты Президента Азербайджана, нормативные правовые акты Кабинета министров Азербайджана и центральных органов исполнительной власти, которые будут приняты в связи с применением закона «Об аграрном страховании» не должны вступить в силу раньше чем этот закон; при подготовке проектов законов и актов нормативного характера должна быть учтена дата вступления в силу этого закона.

Министерство юстиции должно обеспечить приспособление нормативных правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера закону Азербайджана «Об аграрном страховании» и проинформировать Президента Азербайджана.

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