Али Гасанов: Заинтересованные круги хотели создать в Азербайджане свою колонию

22 августа 2019 13:42 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан в пору обретения независимости был весьма интересным объектом для чуждых сил, соседних и далеких государств, кругов имеющих тут геополитические, геоэкономические, военно-стратегические интересы, и все хотели создать здесь колонию.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов на мероприятии, посвященном 70-летнему юбилею шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде, передает в четверг Trend.

Помощник президента заявил, что шейх внедрил в религиозно-духовной жизни Азербайджана самобытные модели.

"Одной из них является сегодняшняя модель ислама в Азербайджане. Есть нормы ислама, которые нерушимы, нарушать их нельзя и эти нормы должны быть соблюдаться так, как они есть», - сказал он.

Али Гасанов отметил, что говоря об Аллахшукюре Пашазаде нужно оценивать нынешние результаты его деятельности, как шейхульислама.

"Когда Азербайджан обрел независимость, шейхульислам, поддерживая политику национальной государственности общенационального лидера Гейдара Алиева, инициировал модель национально-духовного единства, разработал и подготовил ее основные механизмы и соответствующие интересам государства методы и средства, оградил эту модель от внешнего влияния. Это является главным итогом деятельности шейхульислама в период независимости. Сегодня религиозные обычаи Азербайджана, нормы поведения верующих, соблюдение предписаний ислама полностью соответствуют нашей национальной модели, основателем которой является шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде», - подчеркнул помощник президента.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Али Гасанов: Развитие азербайджанских СМИ полностью соответствует сегодняшнему экономическому, социальному, политическому и культурному развитию Азербайджана
Политика 22 июля 21:09
Представители азербайджанской прессы почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Политика 22 июля 14:56
Али Гасанов: Уверены, что попытки желающих посеять семена раздора между дружественными азербайджанским и грузинским народами окажутся безрезультатными
Политика 16 июля 19:05
Состоялся концерт по случаю 50-летия прихода к политической власти общенационального лидера Гейдара Алиева
Азербайджан 14 июля 23:30
Али Гасанов: Динамично развивающийся современный Азербайджан является шедевром Гейдара Алиева
Политика 12 июля 16:44
Мубариз Гурбанлы: Идеология азербайджанства сочетает в себе все исламские ценности
Политика 10 июля 17:10
Лента новостей
Лидеры более 40 африканских стран примут участие в саммите Россия - Африка в Сочи
Россия 14:03
Нахчыванская компания наладила производство чабреца и розмарина
Бизнес 14:01
Обсуждены вопросы военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Китаем (ФОТО)
Политика 14:01
Завтра в Азербайджане ожидается до 42 градусов жары
Общество 13:53
До конца года инвестиции в Узбекистан достигнут $8,2 млрд
Финансы 13:51
Демпартия Италии готова к сотрудничеству для формирования нового кабинета
Европа 13:44
Метрополитен Баку запустил на линию еще два состава нового поколения (ФОТО)
Бизнес 13:39
Француз выиграл €4 млн в лотерею
Европа 13:34
Зариф заявил, что Иран не начнет войну в регионе, но будет защищаться
Иран 13:33