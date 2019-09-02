Самолеты F-16 ВВС Турции прибыли в Азербайджан (ФОТО/ВИДEO)

БАКУ/Trend/ - Самолеты F-16 ВВС Турции прибыли в Азербайджан для участия в совместных учениях TurAz Qartalı-2019.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны, в учениях, которые пройдут со второго по 16 сентября, примут участие до 30-ти авиационных средств, в том числе самолеты МиГ-29, F-16, Су-25, P-235 Kasa, а также вертолеты Ми-35, Ми-17, Sikorsky UH-70, CH-47 Chinook и ATAK/AH-1W.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов.)

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