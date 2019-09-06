Азербайджан примет участие в конференции в Нур-Султане

БАКУ/Trend/ - В столице Казахстана Нур-Султане девятого сентября этого года будет проведена дипломатическая конференция, посвященная подписанию "Протокола об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994 года". Конференция будет организована в день 25-й годовщины подписания Конвенции

Как сообщает в пятницу Trend, протоколом предусматривается расширение Евразийской системы охраны объектов промышленной собственности, создание межгосударственной системы по охране промышленных образцов на основе единого Евразийского патента, которая будет действовать на территории подписавших его стран, развитие внутреннего рынка этих стран и повышение привлекательности их территорий для развития торговой и инвестиционной деятельности.

Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана активно участвовало в подготовке проекта протокола. Были учтены предложения Агентства и сделаны соответствующие изменения в документе.

На дипломатическую конференцию приглашены правительственные делегации ряда стран, сотрудники международных и региональных межправительственных организаций, в то же время международные специалисты в сфере интеллектуальной собственности.

На этом важнейшем международном мероприятии Азербайджан будет представлять делегация во главе с председателем правления Агентства интеллектуальной собственности Кямраном Имановым.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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