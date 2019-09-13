Азербайджанская община Нагорного Карабаха распространила заявление в связи с незаконным визитом французских депутатов

13 сентября 2019 02:12 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона распространила заявление в связи с незаконным визитом группы членов французского парламента в оккупированный регион Азербайджана Нагорный Карабах.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на общину.

"Согласно информации, распространенной в армянских СМИ, группа членов французского парламента, совершив незаконный визит в оккупированный регион Азербайджана Нагорный Карабах, провела встречи с «представителями» преступного оккупационного режима и приняла участие в ряде «мероприятий».

Визит в Нагорный Карабах членов парламента Франции, признающей суверенитет нашей страны в рамках международно признанных границ, являющейся одним из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, носит провокационный характер и не соответствует позиции страны, осуществляющей посредничество.

Мы, являясь азербайджанской общиной Нагорного Карабаха, наряду с заявлением о недопустимости такого визита, призываем правительство Франции принять меры для пресечения шагов направленных против территориальной целостности Азербайджана. До тех пор пока оккупированные территории Азербайджана не освобождены и азербайджанцы не вернулись на свои земли, никакой провокационный шаг, осуществленный незаконным преступным «режимом» и «попытки», направленные на легитимацию результатов оккупации не дадут никаких результатов и не смогут помешать нашему возвращению на свои земли».

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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