Афлатун Амашов: Деятельность журналистов в конфликтных зонах достойна высокой оценки (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В рамках ежегодного собрания Всемирной ассоциации советов печати, проходящего в Баку, состоялось пленарное заседание на тему "Характер деятельности журналистов в экстремальных ситуациях, сложившихся в связи с войной или конфликтом".

Как сообщает в пятницу Trend, мнение на эту тему высказал председатель Совета печати Азербайджана, депутат Милли Меджлиса (парламент) Афлатун Амашов.

Он отметил, что деятельность журналистов в зонах конфликта достойна очень высокой оценки.

«Такие журналисты должны регулярно проходить профессиональное обучение, должны быть заранее подготовлены к ситуациям, с которыми могут столкнуться в зонах конфликта. В то же время, передача объективной информации, невзирая на тяжелую обстановку считается одним из основных условий», - сказал Амашов.

Также высказался председатель Международного евразийского фонда прессы (BAMF) Умуд Рагимоглу. Он сообщил, что по информации ЮНЕСКО, с 1993 года по сегодняшний день в мире убито 1354 журналиста. "Только в 2018 году из-за профессиональной деятельности по всему миру убито 80 журналистов. В 2018 году самые опасные страны для журналистов были Афганистан, Сирия, Индия, Мексика и Йемен. Можно сказать, что ситуация и сегодня не лучше. В 2019 году убито около 35 журналистов», - добавил Рагимоглу.

Далее, в своих выступлениях член Совета печати Индии Чаканда Наяк, президент организации «Границы без границ» Каис Джума Абдель Рахем и главный редактор журнала Azəri Defence Рашад Сулейманов говорили о том, что опасности профессии журналиста, их аресты и убийства - тяжелое бремя для мировых масс-медиа. С другой стороны, в современном гербаризирующемся мире, социальные медиа и цифровая журналистика, наряду со своими положительными особенностями, создали условия для распространения опасных течений и розни. Это, сопровождается образованием новых источников опасности для журналистов, сменой мотива угроз и убийств.

Было отмечено, что важное значение имеет создание единой платформы для поддержки процесса распространения объективной информации о конфликтах. Совместная поддержка объективной и непредвзятой информации — уникальная возможность с точки зрения урегулирования конфликтов, пресечения опасных тенденций, охраны прав и свобод человека, считают докладчики.

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