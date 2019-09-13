В Баку прошли оценочные учения НАТО (ФОТО/ВИДEO)

13 сентября 2019 20:15 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В учебном центре «Гарахейбат» в рамках Концепции оперативных возможностей (КОВ) НАТО проведены оценочные учения НАТО второго уровня разведывательной роты КОВ и первого уровня пары вертолетов Ми-17 Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджанской Армии, заявленных в Объединение совместных сил КОВ НАТО.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны, оценка разведывательной роты армии Азербайджана была проведена Многонациональной оценочной группой, за которой наблюдала Группа наблюдателей командования сухопутных войск НАТО. Оценка пары вертолетов Ми-17 ВВС Азербайджана была проведена представителями Командования ВВС НАТО.

Целью учений является проверка совместимости боеготовности, действий и оснащения подразделений, заявленных в Объединение совместных сил, со стандартами НАТО.
Отметим, что на этих учениях в рамках КОВ азербайджанская армия впервые продемонстрировала практическое выполнение совместных действий подразделениями Сухопутных войск и ВВС в ходе проведения операций.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • В Баку прошли оценочные учения НАТО (ФОТО/ВИДEO)
  • В Баку прошли оценочные учения НАТО (ФОТО/ВИДEO)
  • В Баку прошли оценочные учения НАТО (ФОТО/ВИДEO)
  • В Баку прошли оценочные учения НАТО (ФОТО/ВИДEO)
  • В Баку прошли оценочные учения НАТО (ФОТО/ВИДEO)
  • В Баку прошли оценочные учения НАТО (ФОТО/ВИДEO)
  • В Баку прошли оценочные учения НАТО (ФОТО/ВИДEO)
  • В Баку прошли оценочные учения НАТО (ФОТО/ВИДEO)
  • В Баку прошли оценочные учения НАТО (ФОТО/ВИДEO)
  • В Баку прошли оценочные учения НАТО (ФОТО/ВИДEO)
  • В Баку прошли оценочные учения НАТО (ФОТО/ВИДEO)
  • В Баку прошли оценочные учения НАТО (ФОТО/ВИДEO)
  • В Баку прошли оценочные учения НАТО (ФОТО/ВИДEO)
  • В Баку прошли оценочные учения НАТО (ФОТО/ВИДEO)
  • В Баку прошли оценочные учения НАТО (ФОТО/ВИДEO)
  • В Баку прошли оценочные учения НАТО (ФОТО/ВИДEO)
  • В Баку прошли оценочные учения НАТО (ФОТО/ВИДEO)
  • В Баку прошли оценочные учения НАТО (ФОТО/ВИДEO)
  • В Баку прошли оценочные учения НАТО (ФОТО/ВИДEO)
  • В Баку прошли оценочные учения НАТО (ФОТО/ВИДEO)
  • В Баку прошли оценочные учения НАТО (ФОТО/ВИДEO)
  • В Баку прошли оценочные учения НАТО (ФОТО/ВИДEO)
  • В Баку прошли оценочные учения НАТО (ФОТО/ВИДEO)
  • В Баку прошли оценочные учения НАТО (ФОТО/ВИДEO)
  • В Баку прошли оценочные учения НАТО (ФОТО/ВИДEO)
  • В Баку прошли оценочные учения НАТО (ФОТО/ВИДEO)
  • В Баку прошли оценочные учения НАТО (ФОТО/ВИДEO)
  • В Баку прошли оценочные учения НАТО (ФОТО/ВИДEO)
Новости по теме
НАСА провело учебную эвакуацию экипажа "вернувшегося из космоса" Starliner
Другие страны 08:55
В МИД России предостерегли ЕС от размещения американских ракет
Россия 10 сентября 20:31
Представители медиа наблюдали за учениями «TurAz Qartalı-2019» (ФОТО)
Общество 10 сентября 17:30
Азербайджанские военнослужащие примут участие в учениях “Saber Junction - 19” (ФОТО)
Политика 10 сентября 12:00
Завершились командно-штабные учения с участием военнослужащих Азербайджана, Грузии и Турции (ФОТО)
Политика 6 сентября 14:30
Продолжается лечение азербайджанского солдата, раненного в результате нарушения режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 5 сентября 17:28
Лента новостей
Дорожная полиция Азербайджана обратилась к владельцам и водителям грузовых машин
Общество 20:51
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные
Общество 20:33
Туркменистан и Азербайджан обсуждают вопрос создания совместного делового совета
Экономика 20:28
Турал Гянджалиев: Незаконные "выборы" в Нагорном Карабахе - показатель безвыходного положения режима хунты
Нагорно-карабахский конфликт 20:18
Али Ахмедов: На фоне развития нашей страны некоторые круги ведут кампании против Азербайджана
Политика 19:54
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Цель заключается в том, чтобы в каждом поселке, регионе, селе нашей страны шли процессы модернизации, развития, обновления
Общество 19:29
В Азербайджане создается Шарурский промышленный квартал
Политика 19:03
Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Водный кодекс Азербайджана
Политика 19:00
ЦБ Узбекистана присоединился к декларации AFI
Финансы 18:59