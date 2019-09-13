В Баку прошли оценочные учения НАТО (ФОТО/ВИДEO)

БАКУ/Trend/ - В учебном центре «Гарахейбат» в рамках Концепции оперативных возможностей (КОВ) НАТО проведены оценочные учения НАТО второго уровня разведывательной роты КОВ и первого уровня пары вертолетов Ми-17 Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджанской Армии, заявленных в Объединение совместных сил КОВ НАТО.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны, оценка разведывательной роты армии Азербайджана была проведена Многонациональной оценочной группой, за которой наблюдала Группа наблюдателей командования сухопутных войск НАТО. Оценка пары вертолетов Ми-17 ВВС Азербайджана была проведена представителями Командования ВВС НАТО.

Целью учений является проверка совместимости боеготовности, действий и оснащения подразделений, заявленных в Объединение совместных сил, со стандартами НАТО.

Отметим, что на этих учениях в рамках КОВ азербайджанская армия впервые продемонстрировала практическое выполнение совместных действий подразделениями Сухопутных войск и ВВС в ходе проведения операций.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов.)

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