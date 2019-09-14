Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Шамахе (ФОТО) (версия 2)

14 сентября 2019 23:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева посетили памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в центре города Шамаха, возложили к нему цветы.

Встретившись здесь с жителями района, Первый вице-президент Мехрибан Алиева сказала:

- Здравствуйте, добрый день. Очень рада находиться в Шамахинском районе и встрече с вами.

Подчеркнув, что в этот раз посещает Шамаху по поручению Президента Ильхама Алиева, Первый вице-президент сказала:

- Вам известно, что господин Президент сразу после землетрясения – 7 февраля совершил поездку в Шамаху, ознакомился с ситуацией, дал необходимые указания и выделил финансовые средства. Я сейчас вижу, что дела идут хорошо. По трем районам примерно 547 частных домов находились полностью в непригодном состоянии. Более половины из них уже построены и переданы в пользование людей. Идут восстановительные работы. Надеюсь, что государство за короткий срок полностью устранит последствия этого стихийного бедствия. Фонд Гейдара Алиева также участвует в этих делах. Во всех трех районах – Шамахе, Агсу и Исмаиллы – с учетом просьб населения были построены новые школы, проведены ремонтные работы в медицинских пунктах. Я очень рада встрече с вами.

Жители: Прекрасно. Мы также очень рады Вашему приезду.

Мехрибан Алиева: Приветствую вас и передаю вам большой привет от господина Президента.

Жители: Большое ему спасибо. Передайте и господину Президенту наши приветствия.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева подчеркнула, что по инициативе Президента Ильхама Алиева с 2004 года осуществляются комплексные меры по развитию регионов нашей республики, и в Шамахинском районе также успешно реализован цикл мероприятий в этом направлении. Она отметила, что государственная политика в Азербайджане социально ориентированная, и в этих рамках проведение благоустройства, строительство и реконструкция учебных заведений, детских садов и объектов здравоохранения являются одной из главных целей. Первый вице-президент Мехрибан Алиева сказала, что развитие Шамахинского района также постоянно будет находиться в центре внимания, и пожелала жителям района успехов.

Шамахинцы подчеркнули, что и впредь будут прилагать все усилия во имя достижения общих целей, попросили передать Президенту Ильхаму Алиеву их особые приветствия.

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  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Шамахе (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Шамахе (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Шамахе (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Шамахе (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Шамахе (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Шамахе (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Шамахе (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Шамахе (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Шамахе (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Шамахе (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Шамахе (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Шамахе (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Шамахе (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Шамахе (ФОТО) (версия 2)
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