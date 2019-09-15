БАКУ/Trend/- Узбекистан впервые будет участвовать как полноправный член Тюркского совета на саммите в Баку.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом следует из заявления генерального секретаря Тюркского совета Багдада Амреева.

«Как генеральный секретарь Тюркского совета, я с большой гордостью и радостью заявляю, что ратификация Нахчыванского соглашения, которое учредило Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) в 2009 году, была завершена Республикой Узбекистан 14 сентября 2019 года. Это означает, что Республика Узбекистан станет полноправным членом Тюркского совета.

Это историческое решение совпадает с 10-й годовщиной подписания Нахчыванского соглашения. На седьмом саммите Тюркского совета, который состоится 15 октября 2019 года в Баку, также будет участвовать Узбекистан, представленный Президентом Шавкатом Мирзиёевым.

В связи с этим историческим событием я приветствую вступление братского Узбекистана в семью Тюркского совета и считаю, что это замечательное событие придаст значительный импульс деятельности Тюркского совета и постоянно расширяющемуся сотрудничеству между тюркоязычными странами и народами»,- сказал он.

Отметим, что 3 октября 2009 года на саммите в Нахчыване было объявлено о создании новой организации, принципы деятельности которой отражены в Стамбульской декларации от 16 сентября 2010 года.

На первом этапе в Тюркский совет входили Турция, Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан.

Структурами Тюркского совета являются: секретариат в Стамбуле, Совет президентов, Совет министров иностранных дел, Комитет старших должностных лиц, Совет старейшин (аксакалов) тюркоязычных государств, Парламентская ассамблея (ТюркПА) в Баку, Тюркская академия в Нур-Султане и Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в Анкаре

За все время существования организации состоялось шесть встреч лидеров стран-участниц Тюркского совета.

(Автор: Ляман Зейналова)

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