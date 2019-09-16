Завершился официальный визит вице-президента Турции в Азербайджан

16 сентября 2019 22:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В понедельник завершился официальный визит вице-президента Турции Фуата Октая в Азербайджан.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь гостя был выстроен почетный караул.

Вице-президента Фуата Октая провожали заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Али Гасанов, заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов и другие официальные лица.

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