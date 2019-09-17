В ходе учений армии Азербайджана осуществлена передислокация войск (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В ходе учений армии Азербайджана войска и пункты управления передислоцировались в районы оперативного предназначения, фронтовая и армейская авиация переведена на резервные аэродромы, ракетные и артиллерийские войска выведены на резервные огневые и стартовые позиции, передает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Согласно замыслу широкомасштабных оперативно-тактических учений, подразделения, обеспечивающие огневую поддержку в ходе операций, выведены в установленные пункты и выполняют задачи по подготовке к следующему этапу.

(Текст: Турал Гараджаев)

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