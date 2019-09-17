Айдын Мирзазаде: Азербайджано-китайские отношения основаны на принципах дружбы и взаимовыгодного сотрудничества

17 сентября 2019 18:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Дружественным и плодотворным назвал нынешний уровень азербайджано-китайских отношений депутат Милли Меджлиса Азербайджана Айдын Мирзазаде в эксклюзивном интервью агентсву Синьхуа, передает Trend.

По его словам, они основаны на принципах дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. «Наши страны на международной арене выступают с единых позиций, направленных на установление стабильности, обеспечение развития и достижение мира во всем мире», - сказал депутат, добавив, что Пекин поддерживает территориальную целостность Азербайджана, а Баку придерживается политики одного Китая.

Парламентарий также отметил, что Азербайджан поддерживает выдвинутую и реализуемую КНР инициативу «Пояс и путь». «Как показало время, эта инициатива отвечает интересам многих стран, в том числе Азербайджана. Она позволяет объединить усилия стран, расположенных вдоль этого стратегического пути, для достижения взаимной выгоды, создать миллионы новых рабочих мест, устранить угрозы войны и конфликтов», — заявил он.

Говоря о перспективах сотрудничества между КНР и Азербайджаном, депутат подчеркнул наличие большого потенциала для расширения взаимодействия между двумя странами во многих областях. «Мы стали большими друзьями», - сказал А. Мирзазаде.

По его словам, межпарламентские связи придают двусторонним связям большой импульс. «Парламентарии обеих стран много раз совершали взаимные визиты, в ходе которых не только состоялся обмен мнениями и опытом, но и были заложены хорошие основы для дальнейшего развития двусторонних отношений дружбы. И все это, с одной стороны, положительно сказывается на взаимоотношениях между парламентами Азербайджана и Китая, с другой стороны, соответственно влияет на укрепление дружественных отношений между двумя странами и народами», - заявил А. Мирзазаде.

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