В ходе учений азербайджанской армии проведена рекогносцировка местности (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербаййджана генерал-полковник Закир Гасанов побывал на одном из командно-наблюдательных пунктов широкомасштабных учений, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Заслушав доклады командующих видами и родами войск, командиров воинских объединений и соединений, а также других должностных лиц, были уточнены соответствующие задачи по применению сил и средств на местности.

Рекогносцировка местности также была проведена и на других пунктах учений.

Министр обороны посетил пункты, созданные в полевых условиях на местности, и учебные пункты на различных полигонах, дал соответствующие указания в связи с точным выполнением распоряжений.

Напомним, что согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, под руководством министра обороны начались широкомасштабные оперативно-тактические учения с привлечением различных видов и родов войск, воинских объединений и соединений.

В рамках учений предусматривается отработка вопросов организации и проведения контрнаступательной операции в горах путем нанесения превентивных ударов для разгрома группировки противника и овладения господствующими рубежами на освобожденных территориях.

В учениях задействовано до 10 тысяч человек личного состава военнослужащих, более 100 единиц танков и другой бронетехники, 120 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 20 единиц армейской и фронтовой авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения.

В ходе учений, которые проходят в трудных условиях горно-лесистой, скалистой местности и сложной радиоэлектронной обстановки, будут выполняться задачи по организации слаживания действий передовых, обходных отрядов во взаимодействии с основными ударными группировками, а также артиллерией, авиацией и другими элементами боевого порядка.

Основное внимание будет уделено совершенствованию навыков управления войсками, а также вопросам боевого, морально-психологического и материально-технического обеспечения.

Все действия будут проходить на различных полигонах, в учебных центрах с этапами боевой стрельбы в условиях, максимально приближенных к боевым.

Учения продолжатся до 20 сентября.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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