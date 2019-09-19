Елизавета Трусс и Кристофер Пинчер поздравили Президента Ильхама Алиева (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Государственный секретарь по международной торговле и председатель правления по вопросам торговли Департамента международной торговли Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета Трусс и министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по вопросам Европы и США Кристофер Пинчер направили поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 25-й годовщины со дня подписания "Контракта века".

"Чрезвычайно рады поздравить этим письмом Вас и азербайджанский народ по случаю 25-й годовщины "Контракта века", подписанного в 1994 году Его превосходительством Гейдаром Алиевым и Джоном Брауном. Этот знаменательный день запомнился как начало тесных политических и торговых отношений, которые в настоящее время поддерживают наши страны. Партнерство ВР и Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики за последние двадцать пять лет увенчалось большими успехами и служит хорошим примером образцового сотрудничества в энергетическом секторе. Продление контракта в 2017 году обеспечивает развитие этого исторического партнерства в предстоящие десятилетия. Подписание контракта продемонстрировало всем странам, что Азербайджан является суверенным и независимым государством, что природные ресурсы страны полностью принадлежат азербайджанскому народу. С завершением Южного газового коридора Азербайджан продолжит вносить важный вклад в энергетическую безопасность Европы. Мы искренне желаем постоянно укрепляющегося устойчивого сотрудничества и еще раз поздравляем Вас, правительство Азербайджана, азербайджанский народ, SOCAR, ВР и деловые круги Соединенного Королевства за то, что вы сделали возможным этот исторический момент", - говорится в поздравлении.

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