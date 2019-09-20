Премьер-министр Венгрии посетит Азербайджан

БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершит визит в Баку в середине октября, сказал Trend посол Венгрии в Азербайджане Виктор Седеркени.

«Премьер-министр Виктор Орбан планирует принять участие в саммите Тюркского совета, который состоится в Баку 15 октября (Венгрия стала наблюдателем Тюркского совета в прошлом году)», - сказал он.

Отметим, что третьего октября 2009 года на саммите в Нахчыване было объявлено о создании новой организации, принципы деятельности которой отражены в Стамбульской декларации от 16 сентября 2010 года.

На первом этапе в Тюркский совет входили Турция, Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан.

Структурами Тюркского совета являются: секретариат в Стамбуле, Совет президентов, Совет министров иностранных дел, Комитет старших должностных лиц, Совет старейшин (аксакалов) тюркоязычных государств, Парламентская ассамблея (ТюркПА) в Баку, Тюркская академия в Нур-Султане и Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в Анкаре.

За все время существования организации состоялось шесть встреч лидеров стран-участниц Тюркского совета.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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