Сопредседатели МГ ОБСЕ распространили заявление по итогам встречи глав МИД Азербайджана и Армении

26 сентября 2019 02:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов от России, Стефан Висконти от Франции, и Эндрю Шофер от США) отдельно и совместно встретились с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и министром иностранных дел Армении Зохрабом Мнацаканяном на полях Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Trend со ссылкой на сайт ОБСЕ.

"Они также встретились с Генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком и высокопоставленными должностными лицами Организации Объединенных Наций", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что сопредседатели проинформировали министров двух стран о своей деятельности после совместной встречи в Вашингтоне в июне, включая недавние консультации в Париже и Женеве по гуманитарным аспектам и аспектам безопасности, связанным с нагорно-карабахским конфликтом.

"Сопредседатели отметили положительные результаты усилий сторон по минимизации насилия в летний период, включая использование существующих прямых каналов связи, и выразили глубокое сожаление по поводу недавнего несчастного случая.

Сопредседатели и министры продолжили обсуждение дополнительных мер по снижению напряженности и поддержанию атмосферы, способствующей миру и благоприятной для предметных переговоров", - говорится в заявлении.

Также говорится, что сопредседатели намерены посетить регион в ближайшее время.

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