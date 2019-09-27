МИД Азербайджана приветствует решение Лионского суда (версия 2)

(добавлены подробности. Первая версия опубликована в 15:39)

БАКУ/Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана приветствует решение Лионского административного суда от 19 сентября этого года по отмене незаконных "договоров", подписанных 25 сентября 2017 года и 21 октября 2018 года соответственно между французским городом Десин-Шарпьё (Decines-Charpieu) и одним из административных регионов оккупированного района Азербайджана Ходжавенд, а также между городом Сент-Этьен (Saint-Etienne) и оккупированным городом Азербайджана Шуша, передает в пятницу Trend со ссылкой на МИД.

"Напомним, что вышеуказанные незаконные «документы» подписаны вопреки национальным законодательствам Азербайджана и Франции, в частности 73-й статье Конституции Франции, статьям «Общего кодекса территориальных единиц» и пунктам циркулярного документа, подписанного министрами внутренних дел, Европы и иностранных дел 24 мая 2018 года.

До сегодняшнего дня соответствующими судебными решениями Франции отменены девять незаконных «соглашений», подписанных между городами Франции и «местными властями», созданными незаконным режимом на оккупированных территориях Азербайджана.

Азербайджанская сторона надеется, что и остальные незаконные документы, которые все еще остаются в силе, будут в скором времени аннулированы судами Франции», - заявили в МИД.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор:Ровшан Гусейнов)

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