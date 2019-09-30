Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие на презентации проектов "Раздвигающиеся стены" и "Вселение надежды" (ФОТО) (версия 2)

30 сентября 2019 23:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В понедельник в рамках Фестиваля Насими в поселке Гала состоялась презентация проектов общественного искусства "Раздвигающиеся стены" и "Вселение надежды".

В презентации проекта приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева.

В проекте, который реализуется с прошлого года, участвовали семь иностранных и два местных художника-граффити, которые на старом промышленном складе создали невероятные настенные рисунки.

Было сообщено, что в рамках проекта демонстрируются работы, созданные художниками из Азербайджана, Бразилии, Южной Африки, Испании, Нидерландов и Франции в жанре "urban/street art" (городское/уличное искусство), а также настенное панно на основе рисунков талантливых детей из поселков Бузовна и Мардакян.

Основная цель – не только демонстрация работ известных художников, но и привлечение к этому проекту местных талантов.

Было отмечено, что в рамках Фестиваля поэзии, искусства и духовности – Насими в этом году с участием воспитанников и выпускников детских домов и школ-интернатов был также реализован социально-культурный проект "Вселение надежды". По проекту 30 участников, привлеченных к дизайнерским курсам, отобразили в рисунках свои мечты, а затем их работы были перенесены на футболки.

В рамках фестиваля состоялся также показ этих футболок. Цель проекта – развивать творческие способности воспитанников и выпускников детских домов и школ-интернатов и создать им возможности для занятости.

Затем гости ознакомились с обоими проектами.

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  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие на презентации проектов "Раздвигающиеся стены" и "Вселение надежды" (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие на презентации проектов "Раздвигающиеся стены" и "Вселение надежды" (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие на презентации проектов "Раздвигающиеся стены" и "Вселение надежды" (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие на презентации проектов "Раздвигающиеся стены" и "Вселение надежды" (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие на презентации проектов "Раздвигающиеся стены" и "Вселение надежды" (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие на презентации проектов "Раздвигающиеся стены" и "Вселение надежды" (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие на презентации проектов "Раздвигающиеся стены" и "Вселение надежды" (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие на презентации проектов "Раздвигающиеся стены" и "Вселение надежды" (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие на презентации проектов "Раздвигающиеся стены" и "Вселение надежды" (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие на презентации проектов "Раздвигающиеся стены" и "Вселение надежды" (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие на презентации проектов "Раздвигающиеся стены" и "Вселение надежды" (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие на презентации проектов "Раздвигающиеся стены" и "Вселение надежды" (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие на презентации проектов "Раздвигающиеся стены" и "Вселение надежды" (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие на презентации проектов "Раздвигающиеся стены" и "Вселение надежды" (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие на презентации проектов "Раздвигающиеся стены" и "Вселение надежды" (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие на презентации проектов "Раздвигающиеся стены" и "Вселение надежды" (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие на презентации проектов "Раздвигающиеся стены" и "Вселение надежды" (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие на презентации проектов "Раздвигающиеся стены" и "Вселение надежды" (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие на презентации проектов "Раздвигающиеся стены" и "Вселение надежды" (ФОТО) (версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие на презентации проектов "Раздвигающиеся стены" и "Вселение надежды" (ФОТО) (версия 2)
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