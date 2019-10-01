В рамках проводимых в Баку учений «Кавказский Орел-2019» прошел День высокопоставленных наблюдателей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, руководящий состав министерства, высокопоставленные гости из Турции, Пакистана и Грузии приняли участие в Дне высокопоставленных наблюдателей, организованном в рамках проводимых в Баку совместных учений «Кавказский Орел - 2019», сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Министру обороны было доложено о запланированных действиях и ходе учений на макете местности.

Затем в ходе этапа боевой стрельбы при поддержке авиации подразделения специального назначения выполнили различные задачи на местности.

Проанализировав итоги совместных учений, министр обороны высоко оценил боеготовность военнослужащих, участвовавших в учениях, и подчеркнул важность учений в плане обеспечения безопасности наших стран, в том числе стратегических региональных проектов. Закир Гасанов отметил, что эти учения являются показателем боеспособности наших армий. Министр, пожелав успехов участникам учений в их дальнейшей деятельности, выразил удовлетворение проведением учений спецназовцев трех стран на высоком уровне.

В завершение министр обороны вручил подарки представителям стран, участвовавших в учениях.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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