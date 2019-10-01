В Азербайджане открылось новое посольство

БАКУ/Trend/ - Начальник управления государственного протокола МИД Азербайджана, посол Парвин Мирзазаде принял новоназначенного временного поверенного в делах Словакии в Азербайджане Эльчина Гасымова
Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД, Гасымов передал Парвину Мирзазаде ноту, адресованную министерством иностранных и европейских дел Словакии.
Согласно ноте, первого октября 2019 года начинается деятельность посольства Словакии в Азербайджане.
Посол Мирзазаде сообщил, что открытие посольства Словакии в Азербайджане даст толчок дальнейшему расширению и развитию сотрудничества и дружбы между двумя странами.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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