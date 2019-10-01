Азербайджанские военнослужащие вернулись с учений Saber Junction - 19 в Баку (ФОТО)

1 октября 2019 18:37 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Военнослужащие азербайджанской армии, участвовавшие в многонациональных бригадных тактических учениях Saber Junction – 19, которые прошли в учебно-тренировочном центре Хоэнфельс в Германии, вернулись в Баку.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны, международные наблюдатели высоко оценили профессионализм представителей азербайджанской армии на учениях, проведенных Европейским командованием США (EUCOM), в которых принимали участие военнослужащие армий стран-членов и партнеров НАТО.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Азербайджанские военнослужащие вернулись с учений Saber Junction - 19 в Баку (ФОТО)
  • Азербайджанские военнослужащие вернулись с учений Saber Junction - 19 в Баку (ФОТО)
  • Азербайджанские военнослужащие вернулись с учений Saber Junction - 19 в Баку (ФОТО)
  • Азербайджанские военнослужащие вернулись с учений Saber Junction - 19 в Баку (ФОТО)
  • Азербайджанские военнослужащие вернулись с учений Saber Junction - 19 в Баку (ФОТО)
  • Азербайджанские военнослужащие вернулись с учений Saber Junction - 19 в Баку (ФОТО)
Новости по теме
Российская компания планирует построить завод в Узбекистане
Бизнес 18:04
Германия считает «Южный газовый коридор» очень важным проектом для диверсификации энергоснабжения
Энергетика 17:34
Немецкие строительные компании планируют бизнес-визиты в Азербайджан
Бизнес 17:30
Баку-Кёльн. 10 картин рождения музыки (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 30 сентября 16:37
В Германии завершились учения Saber Junction - 19
Политика 30 сентября 13:06
Посол: Недавняя встреча глав МИД Азербайджана и Армении в США является позитивным фактором
Политика 30 сентября 12:19
Лента новостей
Электроэнергетике Казахстана стоит развиваться опережающими темпами - эксперт
Энергетика 18:53
Шамахинская обсерватория обнародовала даты солнечных и лунных затмений в 2020 году
Общество 18:50
Торговый сектор Грузии лидирует по общему обороту в бизнес секторе
Финансы 18:45
Обнародован объем продаж продукции азербайджанского НПЗ в Турции
Энергетика 18:33
Фестиваль Узеира Гаджибейли стал ярким событием мировой культуры (ФОТО)
Культура 18:24
Стало известно точное время смены времен года в Азербайджане в будущем году
Общество 18:23
Президент Ильхам Алиев выделил средства Фонду молодежи
Политика 18:10
Российская компания планирует построить завод в Узбекистане
Бизнес 18:04
Президент Ильхам Алиев удостоил группу сотрудников Института нефтехимических процессов НАНА почетного диплома Президента Азербайджана
Политика 18:04