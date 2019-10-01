Азербайджанские военнослужащие вернулись с учений Saber Junction - 19 в Баку (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Военнослужащие азербайджанской армии, участвовавшие в многонациональных бригадных тактических учениях Saber Junction – 19, которые прошли в учебно-тренировочном центре Хоэнфельс в Германии, вернулись в Баку.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны, международные наблюдатели высоко оценили профессионализм представителей азербайджанской армии на учениях, проведенных Европейским командованием США (EUCOM), в которых принимали участие военнослужащие армий стран-членов и партнеров НАТО.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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