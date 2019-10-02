ЦИК аннулировал депутатский мандат Рафаэля Джабраилова

2 октября 2019 16:21 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня Центральный избирательный комитет (ЦИК) Азербайджана рассмотрел обращение Рафаэля Джабраилова, который отказался от депутатского мандата, передает в среду Trend.

На сегодняшнем заседании Комиссии было отмечено, что Рафаэль Джабраилов обратился в Милли Меджлис (парламент) в связи с отказом от депутатского мандата, а Милли Меджлис, в свою очередь, направил в ЦИК обращение в связи с прекращением его депутатских полномочий.

Обращение было принято членами ЦИК в результате голосования.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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