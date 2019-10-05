Сотрудничество России и Азербайджана в военной сфере носит стратегический характер — политолог

5 октября 2019 13:42 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Из слов Президента Ильхама Алиева о связях Азербайджана с Россией, прозвучавших третьего октября на пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в российском городе Сочи, еще раз становится ясно, что отношения меду двумя странами динамично развиваются.

Об этом в субботу сказал Trend политолог Арзу Нагиев.

Он сообщил, что отношения между двумя странами развиваются и в политической, и в экономической, и в военной сферах.

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