Сотрудничество России и Азербайджана в военной сфере носит стратегический характер — политолог

БАКУ/Trend/ - Из слов Президента Ильхама Алиева о связях Азербайджана с Россией, прозвучавших третьего октября на пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в российском городе Сочи, еще раз становится ясно, что отношения меду двумя странами динамично развиваются.

Об этом в субботу сказал Trend политолог Арзу Нагиев.

Он сообщил, что отношения между двумя странами развиваются и в политической, и в экономической, и в военной сферах.

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