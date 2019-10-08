Азербайджан поддерживает партнерские отношения между Россией и Турцией - депутат

БАКУ /Trend/ - Баку всецело поддерживает дружественные отношения между Россией и Турцией, которые являются стратегическими партнерами Азербайджана. Как передает Trend , об этом заявил депутат Милли Меджлиса Азербайджана Расим Мусабеков, в ходе стартовавшей сегодня в Баку международной конференции «Азербайджан-Россия-Турция: политический диалог, экономика, безопасность».

По словам депутата, Азербайджан в то же время всецело поддерживает трехсторонний формат сотрудничества в треугольнике Баку-Москва-Анкара. "Между тем, есть маленькие страны региона, например Армения, которая старается извлекать выгоду из соперничества великих держав", - сказал Мусабеков.

Депутат отметил, что усиление сотрудничества между тремя региональными государствами, выгодно для каждой из них, и направлено на сохранение стабильности и энергетической безопасности региона.

"Все три государства региона прилагают усилия для укрепления политической стабильности и экономического развития региона, что, по сути, является основополагающим фактором для упрочения фундамента отношений на трехсторонней основе", - отметил политолог.

Мероприятие проводится в рамках проекта «Россия, Турция, Азербайджан: формирование нового регионального транспортно-энергетического узла», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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