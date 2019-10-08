Али Гасанов: Одно выступление Ильхама Алиева ввергло Армению в смятение

БАКУ/Trend/ - Жесткое, решительное и логичное заявление Президента Ильхама Алиева, на базе международного права, прозвучавшее на пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи изменило внутреннюю политическую ситуацию в Армении, еще более обострив противостояние между сторонниками и противниками премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Об этом на своей странице в Facebook во вторник написал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, сообщает Trend.

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